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Müzik Tutkusu İle Hayata Tutunan Muhammed

Gazze'de elini kaybeden 14 yaşındaki Muhammed, müzikle yeniden hayata döndü. Öğrencisi olduğu Sema Rami Necm ona umut oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:04
Müzik Tutkusu İle Hayata Tutunan Muhammed

Gazze'de Müzik Umudu: Muhammed'in Hikayesi

14 yaşındaki Muhammed Ebu Iyda, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonucu elini kaybetti. Ancak bu trajedi, onun müzik tutkusunu asla zayıflatamadı. Ampüte edilen eline kumaşla bağladığı yay ile keman çalmaya devam eden Muhammed, sığınma merkezlerinde hayat buldu.

Ailevi Zorluklar ve Müzik Eğitimi

Muhammed, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir sorumluluk taşıyor. Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan ayrılıp Nusayrat'a sığınan genç, Temmuz 2014'te bir okuluna düzenlenen saldırıda elini kaybetti. Saldırı öncesinde ud eğitimi alan Muhammed, sağ elini kaybettikten sonra müzikten vazgeçmedi ve keman çalmaya başladı.

Sema Rami Necm'in Inspirasyonu

Muhammed'in müzikle yeniden buluşmasında büyük rol oynayan, Edward Said Enstitüsü'nde müzik eğitimi veren 16 yaşındaki Sema Rami Necm, onun umut kaynağı oldu. Kemanını yanına alarak güneydeki sığınma merkezine göç eden Sema, çocuklara eğitim vermek için harekete geçti. "Muhammed'in bir müzik aleti çalmasını istemek, umudumuzu yitirmemek adına bir adımdı," dedi Sema.

Umut ve Azim

Muhammed, başlangıçta keman çalmayı öğrenme konusunda zorlandığını ancak zamanla bu enstrümanla arasında bir bağ kurduğunu belirtti. Sema, ona elinin kaybının bir son değil, bir başlangıç olduğunu gösterdi ve uzuv kaybı olan önemli şahsiyetleri örnek göstererek ona ilham verdi.

Bugün, Muhammed kemancı olma hayalleri kuruyor ve bir gün Gazze dışına çıkıp eğitim almayı arzuluyor. Onun hikayesi, zorlukların üstesinden gelmek ve müzikle hayata tutunmanın bir sembolü oldu.

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