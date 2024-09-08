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My Heart Will Go On'un Yazarı Will Jennings Hayatını Kaybetti

Oscar ödüllü söz yazarı Will Jennings, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:12
My Heart Will Go On'un Yazarı Will Jennings Hayatını Kaybetti

Will Jennings'in Vefatı

Celine Dion'un ünlü Titanic şarkısı “My Heart Will Go On” ile tanınan söz yazarı Will Jennings, 80 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etti. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Jennings, Teksas’taki evinde hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Sorunları ve Kariyeri

Son 5-6 yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jennings, kariyeri boyunca ünlü sanatçılar için sayısız şarkı sözü yazmıştır. Whitney Houston, B.B. King, Mariah Carey, Jimmy Buffett, Joe Sample, Rodney Crowell ve Roy Orbison gibi isimlere eserler vermiştir. Jennings, müzik dünyasında bıraktığı mirasla asla unutulmayacak.

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