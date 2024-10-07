My Hero Academia: You're Next, 11 Ekim'de Sinemalarda

My Hero Academia: You're Next Filmi 11 Ekim'de Vizyonda!

Japonya'nın ünlü manga sanatçısı Kohei Horikoshi'nin eserinden uyarlanan My Hero Academia: You’re Next, 11 Ekim tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dördüncü filmi olarak karşımıza çıkan bu yapım, izleyenleri aksiyon dolu anlarla bir araya getirecek.

Yeni Tehditler ve Kahramanların Mücadelesi

Son filmde, Japonya'nın en cesur kahramanları, ortaya çıkan yeni bir tehdit ile yüzleşecek. Dark Might adındaki bu kötüye karşı bir araya gelen kahramanlarımız, dünyayı kurtarma mücadelesine girişiyor.

Özellikle büyük bir hayran kitlesine sahip olan My Hero Academia, dünya genelinde 100 milyondan fazla kopyasıyla çok satanlar listesinde yer alıyor. Her yeni film ve serisi ile izleyicileri kendine çekmeyi sürdürüyor.