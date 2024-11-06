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Myanmar Cunta Lideri Min Aung Hlaing'in İlk Çin Ziyareti

Min Aung Hlaing, Çinli liderlerle görüşerek ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:31
Myanmar Cunta Lideri Min Aung Hlaing'in İlk Çin Ziyareti

Myanmar Cunta Lideri Min Aung Hlaing, Çin'i Ziyaret Etti

Myanmar'da 2021'deki askeri darbenin ardından iktidarı ele geçiren cunta yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ilk kez Çin'i ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming şehrinde düzenlenen 8. Geniş Mekong Alt Bölgesi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Önemli Görüşmeler

Min, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi. Başbakan Li, Myanmar'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu seçmesini desteklediklerini ve barış ile siyasi uzlaşmayı teşvik etme konusunda Çin'in olumlu rolünü vurguladı.

Ekonomik İlişkiler ve İşbirliği

Toplantıda, Çin ve Myanmar arasında Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Li, özellikle eğitim, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Güvenlik Duyarlandırması

Başbakan Li, Myanmar'daki Çin personeli ve projelerinin güvenliğinin sağlanmasına dair endişelerini dile getirirken; Min, bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 75. yılı vesilesiyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Myanmar'daki Durumun Analizi

1 Şubat 2021 tarihinde Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümetin devrildiği darbe, ülke genelinde kanlı protestoların yaşanmasına neden oldu ve bu süreçte 6 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden edildi. Çin, bu süreçte askeri cunta yönetimini kınamaktan kaçınarak, yaptırımların ardından bile Myanmar'a silah tedarik etmeyi sürdürdü.

Sonuç

Çin, siyasi istikrarı destekleme sözü ile cunta yönetimine olan bağımlılığını artırırken, muhalif grupların hedef aldığı projeler arasında önemli bir dikkat noktası haline gelmiştir. Cunta yönetimi ve isyancı gruplar arasında arabuluculuk çabaları devam etmektedir.

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