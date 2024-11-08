Myanmar'da Açlık Riski: 2 Milyon Kişi Tehlikede

BM Uyarıyor: Açlık Riski Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) 2023-2024 dönemine ait verileri temel alarak yayımladığı raporda, bölgedeki insani yardımlara getirilen kısıtlamaların ağır sonuçlara yol açtığı ifade edildi.

Felaket Eşiğinde Bir Nüfus

Raporda, Arakan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yerel gıda üretiminin büyük ölçüde azaldığına dikkat çekildi. "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin" eşiğinde olduğu belirtilen bölgede, "halihazırda kırılgan olan nüfusun çökme riski" taşıdığı vurgulandı.

Ekonomik Durgunluk ve Hayatta Kalma Tehlikesi

Bölgedeki ihracat ve tarıma dayalı geçim kaynaklarının yok olduğu, ticaret, tarım ve inşaat sektörlerinde işleyişin durma noktasına geldiği kaydedildi. Yerli gıda üretiminin 2025'in mart-nisan döneminde yalnızca nüfusun yüzde 20'sini karşılayabileceği tahmin edilirken, acil önlemler alınmadığı takdirde nüfusun yüzde 95'inin "hayatta kalma tehlikesi" yaşadığı aktarıldı.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimler sonrası yaşanan siyasi gerilimlerin sonucunda 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Darbe sonrası, Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii de dahil birçok hükümet yetkilisi gözaltına alındı ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'na göre, darbe sonrası yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin kişinin üzerinde kişi gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve askeri mahkemelerde üst düzey yetkililerin yargılanma süreçleri sürüyor.