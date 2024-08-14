Myanmar'da Askeri Yönetimin Pazar Alanına Düzenlediği Saldırıda 11 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'daki Pazar Alanına Saldırı

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde bir köydeki pazar alanına, askeri yönetim tarafından düzenlenen topçu saldırısı sonucu tragik bir olay gerçekleşti. Bu saldırıda, 1 çocuk ve 7 kadın da dahil olmak üzere toplam 11 sivil yaşamını yitirdi ve 21 kişi yaralandı.

Askeri Yönetimin Kontrol Durumu

Askeri yönetimin, bu ülkede 353 kasabadan yalnızca 98'ini kontrol ettiği iddia ediliyor. Myanmar-Now haber kaynağının bildirdiğine göre, Sagaing bölgesinin Monya ilçesindeki Hta Naung Taw köyüne gerçekleştirilen topçu atışı, yerel pazar alanını hedef almış; bu durum kanlı bir sonuç doğurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Açıklama Yayınladı

Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) Savunma Bakan Vekili U Yee Mon, NUG Başkan Vekili Duwa Lashi La ile yaptığı toplantıda, Myanmar’ın ilçelerini dört kategoriye ayırarak, askeri yönetimin kontrolü altında olan kasaba sayısını açıkladı. Mon, "75 kasaba rejim karşıtı güçlerin kontrolünde, 105 kasaba bu güçler tarafından kuşatıldı, 75 kasabada ise silahlı mücadele devam ediyor" dedi.

Askeri Darbenin Arka Planı

Myanmar ordusu, 2020 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerdeki hile iddiaları ve artan siyasi gerilim ışığında 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Askeri yönetim, Aung San Suu Kyi gibi birçok üst düzey yetkiliyi gözaltına alarak, bir yıl boyunca olağanüstü hal ilan etti.

Buna paralel olarak, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi çeşitli silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemlerini başlattı. Şu ana kadar bu çatışmalar nedeniyle 1000'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştır.