Myanmar'da Budist festivaline bombalı saldırı: 32 ölü, 50+ yaralı

Myanmar'da Budist festivaline bombalı saldırı: 32 kişi yaşamını yitirdi

The Irrawaddy: Saldırıyı Myanmar ordusu düzenledi

Myanmar yerel basını, Sagaing bölgesinde düzenlenen bir Budist festivaline yönelik bombalı saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin yaralandığını iddia etti.

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, saldırı sırasında Myanmar ordusunun hedef aldığı öne sürüldü. Olayın ilk belirlemelerine göre çok sayıda can kaybı yaşandı.

Patlamaların şiddeti nedeniyle cesetlerin dağıldığı ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin zorlaştığı bildirildi.

Olayın gerçekleştiği dönemde bazı cunta karşıtı gruplar, her yıl düzenlenen Thadingyut ("Işık Festivali") kapsamında mumlarla barışçıl yürüyüşler düzenleyerek askeri yönetimi protesto ediyor.

Darbenin ardından artan gerilim ve ölü sayısı

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile iddiaları ve artan siyasi gerilim sonrasında 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere çok sayıda yetkiliyi gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu tarafından yapılan müdahaleler sonucu, darbe karşıtı gösteriler ve isyancı gruplarla çatışmalarda resmî kaynaklara göre bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti ve binlerce gösterici gözaltına alındı. Öte yandan, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi ve 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler devam ederken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemelerde yargılanması sürüyor.