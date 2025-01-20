Myanmar'da Cunta Yönetimi ile İsyancılardan Tarihi Ateşkes

Myanmar'dan Önemli Gelişme: Cunta Yönetimi ve İsyancılardan Ateşkes

Myanmar'da askeri darbeyle iktidarı ele geçiren cunta yönetimi ile silahlı direnişçi grupların bir araya geldiği Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardığı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ateşkesi Pekin’de düzenlenen bir basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Mao, Myanmar hükümeti ile MNDAA'nın, Çin’in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming’de gerçekleştirdikleri müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladıklarını bildirdi.

Ateşkesin Yürürlüğe Girmesi

Ateşkesin 18 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilirken, tarafların barış müzakerelerindeki kolaylaştırıcı rolü nedeniyle Çin'e teşekkür ettikleri aktarıldı.

Darbe Sonrası Çatışmalar ve Kaybılar

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021 tarihinde Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu. Bu darbenin ardından muhalefetin barışçı protestolarının kanlı bir şekilde bastırılması, ülke genelinde silahlı direniş ve çatışmalara yol açtı. 2021'den bu yana süregelen çatışmalar sonucunda yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edildiği bildirilmektedir.