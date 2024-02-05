Myanmar'da gerilim tırmanıyor: Silahlı gruplar ile ordu arasındaki çatışmada polisler Bangladeş'e sığınıyor

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından yapılan duyuruda, 68 paramiliter Myanmar Sınır Güvenlik Polisi (BGP) üyesinin sınırı aşarak Bangladeş'e iltica ettiği bildirildi. BGP mensuplarının, ülkenin güneydoğusunda yer alan Bandarban bölgesindeki Tumbru sınır noktasından silahlarını da yanlarına alarak geçtikleri belirtilen duyuruda, Bangladeş Sınır Muhafızlarının Myanmarlı sınır polislerinin silah ve cephanelerini teslim aldığı ve onları güvenli bir yere götürdüğü kaydedildi.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) tarafından yapılan duyuruda, 68 paramiliter Myanmar Sınır Güvenlik Polisi (BGP) üyesinin sınırı aşarak Bangladeş'e iltica ettiği bildirildi. BGP mensuplarının, ülkenin güneydoğusunda yer alan Bandarban bölgesindeki Tumbru sınır noktasından silahlarını da yanlarına alarak geçtikleri belirtilen duyuruda, Bangladeş Sınır Muhafızlarının Myanmarlı sınır polislerinin silah ve cephanelerini teslim aldığı ve onları güvenli bir yere götürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, yaralanıp 15'i hastaneye kaldırılan Myanmarlı polislerin durumuyla ilgili ne yapılacağının değerlendirileceği vurgulandı. Bangladeş medyası, polisin Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO) mensubu olduğunu tespit ettiği 6 kişinin de sınırı aşıp ülkeye iltica ettiğini ve Cox's Bazar bölgesindeki bir hastanede tedavi gördüklerini aktardı.

BANGLADEŞ ÇİN'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Bangladeş'in Ulaştırma, Yollar ve Köprüler Bakanı Obaidul Quader, Çin'in Dakka Büyükelçisi ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, Myanmar'daki iç savaşın ülkesinin sınır bölgelerini de etkilediğini belirtti. Quader, "Çin yönetiminin, Myanmar ile iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Pekin'den, Bangladeş sınırını zaten sarsan Myanmar'daki iç savaşı durdurması için destek bekliyoruz." dedi.

Bandarban Güvenlik Sorumlusu Shah Mujahid Uddin ise AA'ya yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Ghumdhum bölgesinden hafta sonu boyunca silah ve patlama seslerinin geldiğini söyledi. Mujahid Uddin, sınır bölgesindeki ilköğretim okullarının kapatıldığını, seslerin bölge halkında korkuya neden olduğunu kaydetti.

MYANMAR'DA SİLAHLI GRUPLAR ORDUYA KARŞI AYAKLANDI

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi silahlı gruplar, "Üç Kardeşler İttifakı" olarak birleşerek 27 Ekim 2023'te Myanmar ordusuna karşı kuzeydeki Shan eyaletinde, Çin sınırı yakınlarında saldırılara girişmişlerdi. Silahlı gruplar güneye doğru hareket ederek Chin eyaletinde, Hindistan sınırındaki Rathedaung kasabasında bir polis karakolu ve bir askeri üssü ele geçirmişlerdi.

Budist Arakan Ordusu'nun eyalette yaptığı saldırılardan kaçan 43 Myanmar askeri, Hindistan'ın Mizoram eyaletine kaçmış; ancak Hint güvenlik güçleri Myanmar askerlerini başka bir yere götürerek daha sonra ülkelerine iade ettiklerini açıklamışlardı. Budist Arakan Ordusu'nun Chin eyaletindeki Paletwa kasabasını da kontrol altına aldığı iddia edilmişti.