Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Myanmar'da Yeşim Madenciliğinde Heyelan: 12 Ölü

Myanmar'ın kuzeyinde yer alan Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği alanında meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Onlarca kişinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade ediliyor.

Bölge Sakinlerinden İlk Açıklamalar

Yerel basına yansıyan haberlere ve bölge sakinlerine göre, heyelanın etkisiyle yaklaşık 50 evin hasar gördüğü tespit edildi. Bölge sakini Tarling Mg, Associated Press'e verdiği demeçte, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 12 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Zorlaşıyor

Arama kurtarma ekipleri, bölgede büyük miktarda çamur olduğunu ve bu durumun çalışmalarını engellediğini belirtiyor. Görevliler, etkin bir kurtarma çalışması için makinelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Ayrıca, yerel basında yapılan değerlendirmelere göre 30 ila 50 kişinin daha kayıp olabileceği kaydediliyor.

Tarihsel Bağlam

Bölgede yeşim madenciliği alanlarında toprak kaymalarının sıkça meydana geldiği biliniyor. Özellikle Temmuz 2020'deki heyelanda 160'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu tip felaketler, madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde yeniden gündeme geliyor.