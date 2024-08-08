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Myanmar'da İsyancı Gruplar, Ordunun Hava Saldırılarına Karşı Çin'e Çağrı Yaptı

Myanmar'daki Üç Kardeşler İttifakı, Çin’den askeri cunta için müdahalede bulunmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:54
Myanmar'da İsyancı Gruplar, Ordunun Hava Saldırılarına Karşı Çin'e Çağrı Yaptı

Myanmar'da İsyan Çığlığı

Myanmar’da askeri yönetimle mücadele eden Üç Kardeşler İttifakı, bu kez Çin'e önemli bir çağrıda bulundu. Üç silahlı grubun birleşimi olan bu ittifak, ordu tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumu, özellikle de komşu ülke Çin’i harekete geçmeye davet etti.

Çin'e Yönelik Çağrı

Myanmar Now haber portalında yer alan bilgilere göre, Üç Kardeşler İttifakı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Uluslararası toplumu, özellikle de komşumuz Çin’i, askeri cuntaya müdahale etmeye ve masum sivillerin ölümüyle sonuçlanan kasaba ve köylerin savaş uçaklarıyla bombalanması da dahil olmak üzere zulmü durdurmaya çağırıyoruz.” Bu açıklama, Myanmar ordusunun Kutkai kasabasına düzenlediği 12 Ocak 2024 tarihli hava saldırısının hemen ardından geldi.

Sonuçlar ve Kaybedecekler

Kutkai'deki hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonucunda kasabanın çarşısı da büyük zarar görmüştü. Myanmar ordusu, 2021 yılında iktidarı ele geçirdiğinden bu yana, darbe karşıtı protestolar ve isyancı gruplara karşı yoğun bir silahlı müdahale gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirilmektedir.

Myanmar'daki Askeri Darbe Süreci

Myanmar'daki askeri darbe, 2020 yılında yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ardından, 1 Şubat 2021'de gerçekleşti. Askeri yönetim, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Kyi dahil birçok yetkiliyi gözaltına alarak 1 yıllık olağanüstü hal ilan etti.

Üç Kardeşler İttifakı, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi silahlı grupları bir araya getirerek, ordunun zulmüne karşı silahlı eylemler başlatmıştır.

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