Myanmar'da Ordu Gazetecileri Hedef Aldı

Myanmar'da İki Gazeteci Öldürüldü

Myanmar'da, ordu mensuplarının güneydeki Mon eyaletinde, sivillere yönelik saldırılar hakkında haber yapan iki gazeteciyi öldürdüğü iddia edildi.

Öldürülen Gazeteciler ve Olayın Ayrıntıları

Yerel medya kuruluşu The Irrawaddy'nin haberine göre, Myanmar ordusu, "Kyaikto Devrim Güçleri" üyesi isyancıların saklandığı bir evde baskın yaptı. Lett Pya kasabasındaki bu baskında, Burma'nın Demokratik Sesi gazetesinin muhabiri Win Htut Oo ve serbest gazeteci Htet Myat Thu ile birlikte iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Çatışma ve Sonrası

Askeri sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, baskın sırasında ordunun ve Kyaikto Devrim Güçleri'nin üyeleri arasında bir çatışma meydana geldi. Öldürülen gazetecilerin ailelerine cesetlerinin geri verilmediği ve yakıldığı ileri sürülüyor.

Gazetecilerin Geçmişi

Serbest gazeteci Htet Myat Thu, daha önce de Myanmar cuntasına karşı yürütülen protesto gösterilerini belgelediği için hedef alınmıştı. Mart 2021'de Mon bölgesinde düzenlenen cunta karşıtı gösterileri fotoğraflarken ordunun saldırısına uğradığı, bacağından vurularak gözaltına alındığı söyleniyor. Win Htut Oo ile birlikte, bu iki gazeteci de birçok kez tutuklanma ve öldürülme tehditleriyle karşılaştılar.

Basın Özgürlüğüne Darbe

Myanmar Bağımsız Basın Konseyi'nin verilerine göre, Şubat 2021'deki darbeden bu yana ordunun en az 7 gazeteciyi öldürdüğü ve 170'ten fazla gazeteciyi de gözaltına aldığı kaydediliyor. Gözaltına alınanların 60'ı hala serbest bırakılmadı.