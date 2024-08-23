Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Myanmar'da Ordu Gazetecileri Hedef Aldı

Myanmar'da ordu, iki gazeteciyi öldürerek basın özgürlüğüne bir darbe daha indirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:50
Myanmar'da Ordu Gazetecileri Hedef Aldı

Myanmar'da İki Gazeteci Öldürüldü

Myanmar'da, ordu mensuplarının güneydeki Mon eyaletinde, sivillere yönelik saldırılar hakkında haber yapan iki gazeteciyi öldürdüğü iddia edildi.

Öldürülen Gazeteciler ve Olayın Ayrıntıları

Yerel medya kuruluşu The Irrawaddy'nin haberine göre, Myanmar ordusu, "Kyaikto Devrim Güçleri" üyesi isyancıların saklandığı bir evde baskın yaptı. Lett Pya kasabasındaki bu baskında, Burma'nın Demokratik Sesi gazetesinin muhabiri Win Htut Oo ve serbest gazeteci Htet Myat Thu ile birlikte iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Çatışma ve Sonrası

Askeri sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, baskın sırasında ordunun ve Kyaikto Devrim Güçleri'nin üyeleri arasında bir çatışma meydana geldi. Öldürülen gazetecilerin ailelerine cesetlerinin geri verilmediği ve yakıldığı ileri sürülüyor.

Gazetecilerin Geçmişi

Serbest gazeteci Htet Myat Thu, daha önce de Myanmar cuntasına karşı yürütülen protesto gösterilerini belgelediği için hedef alınmıştı. Mart 2021'de Mon bölgesinde düzenlenen cunta karşıtı gösterileri fotoğraflarken ordunun saldırısına uğradığı, bacağından vurularak gözaltına alındığı söyleniyor. Win Htut Oo ile birlikte, bu iki gazeteci de birçok kez tutuklanma ve öldürülme tehditleriyle karşılaştılar.

Basın Özgürlüğüne Darbe

Myanmar Bağımsız Basın Konseyi'nin verilerine göre, Şubat 2021'deki darbeden bu yana ordunun en az 7 gazeteciyi öldürdüğü ve 170'ten fazla gazeteciyi de gözaltına aldığı kaydediliyor. Gözaltına alınanların 60'ı hala serbest bırakılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!