Myanmar'da Ordu Görev Raporunda 11 Sivil Öldü

Myanmar ordusunun Magway bölgesindeki bir sağlık ocağını bombalaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:07
Myanmar'da Ordu Görev Raporunda 11 Sivil Öldü

Myanmar'da Sağlık Ocağına Bombalı Saldırı

Myanmar'da ordu güçlerinin, ülkenin Magway bölgesinde bir sağlık ocağını bombalaması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, ülkenin Hnan Khar köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, orduya ait hava kuvvetleri, geçtiğimiz hafta sonu köydeki sağlık ocağını hedef aldı. Bombalama sonucunda aralarında başhekim ve ailesinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının bir tanığı, "Sağlık ocağı binası tamamen yok oldu. Her yere dağılmış ceset parçaları vardı. Komşu bir ev de küle döndü," ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020'de gerçekleştirilen genel seçimde hile yapıldığı iddialarıyla birlikte, 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Bu darbenin ardından ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili gözaltına alınmış ve 1 yıllık olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Askeri hükümete karşı çıkan silahlı grupların oluşturduğu Üç Kardeşler İttifakı, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi grupları bünyesine katmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbenin ardından en az 5 bin 350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak
2
Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
4
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi
5
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı
6
Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti
7
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor