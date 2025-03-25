Myanmar'da Ordu Görev Raporunda 11 Sivil Öldü

Myanmar'da Sağlık Ocağına Bombalı Saldırı

Myanmar'da ordu güçlerinin, ülkenin Magway bölgesinde bir sağlık ocağını bombalaması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, ülkenin Hnan Khar köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, orduya ait hava kuvvetleri, geçtiğimiz hafta sonu köydeki sağlık ocağını hedef aldı. Bombalama sonucunda aralarında başhekim ve ailesinin de bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının bir tanığı, "Sağlık ocağı binası tamamen yok oldu. Her yere dağılmış ceset parçaları vardı. Komşu bir ev de küle döndü," ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020'de gerçekleştirilen genel seçimde hile yapıldığı iddialarıyla birlikte, 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Bu darbenin ardından ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili gözaltına alınmış ve 1 yıllık olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Askeri hükümete karşı çıkan silahlı grupların oluşturduğu Üç Kardeşler İttifakı, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi grupları bünyesine katmıştır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbenin ardından en az 5 bin 350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmiştir.