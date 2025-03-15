Myanmar'da Ordunun Hava Saldırısında 27 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'da ordunun, ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay’ın kuzeyindeki Singu ilçesine bağlı Let Pan Hla köyüne düzenlediği hava saldırısında 27 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Direniş gruplarından Mandalay Halk Savunma Gücü (PDF) sözcüsü Osmond, Associated Press’e yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 15.00’te gerçekleştirildiğini belirtti.

Osmond, ordunun köydeki pazara yönelik yaptığı hava saldırısında, 6’sı çocuk olmak üzere 27 sivilin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından pazar yakınındaki yaklaşık 10 ev de bombalarla yıkıldı.

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, saldırının doğrulandığı ve ölü sayısının artabileceği öne sürüldü.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020'de gerçekleştirilen genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ardından ülkenin siyasi ortamının gerginleşmesiyle birlikte 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Ordunun, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi gözaltına almasıyla birlikte 1 yıllık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Askeri darbenin ardından, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi grupları bünyesinde toplayan “Üç Kardeşler İttifakı”, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemlere başlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024’te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştiği 2021 yılından bu yana en az 5 bin 350 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmiştir.