Myanmar'da Seller 66 Hayat Aldı

Myanmar'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

Myanmar, 10 Eylül tarihinden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yarattığı sel felaketi ile sarsılıyor. Yağışların neden olduğu seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

Myanmar Now'a göre, arama kurtarma ekipleri, Yagi Tayfunu'nun getirdiği aşırı yağışlar sonrası yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirdi. Başkent Nepido'da en az 40 kişinin öldüğü açıklandı.

Tatkon bölgesinde 13, Yamethin bölgesinde 10 ve Pyawbwe bölgesinde ise 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Yagi Tayfunu, 3 Eylül'de Filipinler'in kuzey bölgelerini etkilemiş, burada 20 kişinin ölümüne ve 26 kişinin kaybolmasına yol açmıştı. Ayrıca, 7 Eylül’de Çin'in Haynan eyaletinde de tayfun 4 can aldı ve 95 kişi yaralandı. Vietnam'da ise Yagi Tayfunu'nun yol açtığı olaylarda 233 kişi hayatını kaybetmişti.