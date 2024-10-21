Myanmar'da Tekne Felaketi: 7 Ölü, 30 Kayıp

Myanmar'da Tekne Alabora Oldu

Myanmar'dan yola çıkan bir tekne, Andaman Denizi açıklarında alabora oldu. İlk belirlemelere göre, bu kaza sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise kayboldu.

Kaza Detayları

Kazanın meydana geldiği bölgeye yakın köyün sakinleri, Myanmar'dan hareket eden ve 70'ten fazla yolcu taşıyan teknenin aniden devrildiğini bildirdi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarına katılan köylüler, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu, kaybolan 30 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarma Çabaları

Köy sakinleri, tekneden yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.