DOLAR
34,23 0,65%
EURO
37,17 0,28%
ALTIN
3.007,06 -0,43%
BITCOIN
2.336.723,68 0,91%

Myanmar'da Tekne Felaketi: 7 Ölü, 30 Kayıp

Andaman Denizi'nde alabora olan bir teknede 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:00
Myanmar'da Tekne Felaketi: 7 Ölü, 30 Kayıp

Myanmar'da Tekne Alabora Oldu

Myanmar'dan yola çıkan bir tekne, Andaman Denizi açıklarında alabora oldu. İlk belirlemelere göre, bu kaza sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise kayboldu.

Kaza Detayları

Kazanın meydana geldiği bölgeye yakın köyün sakinleri, Myanmar'dan hareket eden ve 70'ten fazla yolcu taşıyan teknenin aniden devrildiğini bildirdi. Olayla ilgili kurtarma çalışmalarına katılan köylüler, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu, kaybolan 30 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarma Çabaları

Köy sakinleri, tekneden yaklaşık 30 kişinin kurtarıldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor
2
İsrail Ordusundan Gazze'de Okul Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti
4
Blinken, 11. Kez Orta Doğu'ya Seyahat Edecek
5
FETÖ Kaynaklarından Çarpıcı İddia: Gülen'in Ölümü
6
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Zanlı Tutuklandı
7
Tokat'ta Otomobil-Traktör Çarpışması: 4 Yaralı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak