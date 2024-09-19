Myanmar'da Yagi Tayfunu Felaketi: 268 Can Kaybı

Yagi Tayfunu Myanmar'ı Vurdu

Myanmar, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlarla sarsıldı. Son veriler, tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiğini ortaya koyuyor.

Resmi Açıklamalar ve Etkiler

Askeri hükümet, tayfunun getirdiği felaketle ilgili bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada, 268 can kaybı olduğuna, 88 kişinin ise hâlâ kayıp bulunduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Kayah ve Kayin eyaletleri gibi birçok bölgenin tayfundan büyük zarar gördüğü belirtildi.

Altyapı Hasarları ve Kurtarma Çalışmaları

Açıklamada, tayfun sonrası yolların, köprülerin, evlerin ve okulların ciddi şekilde hasar gördüğüne vurgu yapıldı. Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, afet bölgelerini ziyaret ederek, kurtarma ve yardım faaliyetlerini denetledi.