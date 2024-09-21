Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket: 384 Ölü

Myanmar'da Yagi Tayfunu Felaketi

Myanmar, Yagi Tayfunu'nun neden olduğu aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarının etkisiyle büyük bir felaketle karşı karşıya. Ülke genelinde 384 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, 89 kişi ise hâlâ kayıp durumda.

Askeri Yönetimden Açıklama

Myanmar'ın askeri hükümeti, Yagi Tayfunu'nun oluşturduğu felaketle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kayah ve Kayin eyaletleri gibi birçok bölgenin tayfundan şiddetli şekilde etkilendiği belirtildi. Duyurulan bilgilere göre, yollar, köprüler, evler ve okullar ciddi tahribata uğradı.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Myanmar askeri yönetiminin lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililerle birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak, kurtarma ve yardım süreçlerini denetledi.

Bölge Ülkeleri Etkilendi

Yagi Tayfunu, yaklaşık bir haftadır Vietnam'ın kuzey kesimi, Laos, Tayland ve Myanmar'ı etkisi altına alarak, bölgede yüzlerce insanın ölümüne ve büyük yıkımlara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini geçtiğini açıkladı.

Uluslararası Destek Arayışı

Myanmar askeri yönetimi, afetle başa çıkabilmek için uluslararası yardım ve destek talep etti. Yabancı ülkeler ve yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapma çağrısı yapıldı.