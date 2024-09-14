Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 74'e Yükseldi

Myanmar'da Tayfun Sonrası Felaket

Myanmar, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışların ardından büyük bir felaket yaşamakta. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu felaket nedeniyle can kaybı 74'e ulaştı ve 89 kişinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

Yagi Tayfunu'nun Etkileri

Vietnam, Laos ve Tayland'ın kuzey bölgelerini de etkisi altına alan Yagi Tayfunu, 260'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş çapta maddi hasara sebep oldu. Myanmar ulusunun merkez ve doğu bölgelerinde ise çoğu yer su altında kaldı.

Yerinden Edilenler

Yaklaşık 240 bin insan şiddetli yağışların ardından yerinden oldu. Mandalay ve Bago bölgelerinin yanı sıra doğu Shan eyaletinin büyük bölümü su baskınına maruz kaldı.

Altyapı Hasarları

Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde 24 köprünün, 375 okul binasının ve 65 binden fazla evin sel yüzünden hasar gördüğünü bildirdi. Bu durum, bölgedeki yaşamı daha da zorlaştırmakta.

Kurtarma Çalışmaları

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetledi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşma amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekte.