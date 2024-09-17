Myanmar'da Yagi Tayfunu Sonrası Can Kaybı 226'ya Yükseldi

Myanmar’da Yagi Tayfunu Felaketi

Myanmar’da Yagi Tayfunu’nun etkisiyle yaşanan yoğun yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Bu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 226’ya yükseldi.

Tayfunun Vurduğu Bölge ve Etkileri

BBC’nin raporuna göre, Yagi Tayfunu Vietnam, Laos ve Tayland’ın kuzey bölgelerinde büyük hasar yarattığı gibi, Myanmar’da da ciddi yıkım ve can kaybına neden oldu. Tayfunun toplamda 500'den fazla ölümle sonuçlandığı bildirilmektedir.

Cunta Yönetiminden Açıklamalar

Myanmar’daki askeri yönetim, Yagi Tayfunu nedeniyle meydana gelen felaketle ilgili resmi bir açıklama yaparak, 226 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Sular Altında Kalan Köyler ve Zarar Gören Araziler

Mandalay ve Bago bölgeleri ile doğu Shan eyaletindeki birçok köy, tayfun sonrası sular altında kaldı. Ayrıca, yüz binlerce dönüm ekili arazi ciddi şekilde etkilendi. Mon, Kayah ve Kayin eyaletleri de tayfundan olumsuz yönde etkilendi.

Acil Yardım İhtiyacı

Birleşmiş Milletler (BM), Yagi Tayfunu'nun vurduğu ülkede 500 binden fazla kişinin acil gıda, içme suyu, barınak ve giysi ihtiyaçlarının bulunduğunu duyurdu.

Askeri Yönetimin Yardım Çalışmaları

Myanmar askeri yönetimi lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer ile birlikte tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetledi.