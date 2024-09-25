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Myanmar'da Yagi Tayfunu Sonrası Can Kaybı 419'a Yükseldi

Myanmar'daki Yagi Tayfunu, sel ve toprak kaymalarına neden oldu, ölü sayısı 419'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:32
Myanmar'da Yagi Tayfunu Sonrası Can Kaybı 419'a Yükseldi

Yagi Tayfunu'nun Etkileri

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu can kaybı 419 olarak açıklandı.

Afet Sonrası Durum

Xinhua ajansı tarafından duyurulan habere göre, Myanmar Devlet İdare Konseyi, afetten etkilenen bölgelere ilişkin yeni veriler paylaştı. 140 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Zarar Gören Araziler ve Hayvanlar

Sel ve toprak kaymalarından dolayı toplamda 750 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğü belirtilirken, binlerce hayvanın da telef olduğu kaydedildi.

Yardım Çalışmaları İçin Bütçe

Ayrıca, arama kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları için yaklaşık 14,2 milyon ABD doları değerinde bir bütçe tahsis edildiği duyuruldu.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Yagi Tayfunu, Vietnam'ın kuzeyini, Laos'u, Tayland'ı ve Myanmar'ı etkileyerek, bölgede yüzlerce insanın ölümüne sebep oldu. Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini bulduğunu belirtti. Myanmar'ın askeri yönetimi, afetle mücadele kapsamında son günlerde yabancı ülkelerden ve yardım organizasyonlarından destek talep etti.

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