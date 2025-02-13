Myanmar'da Zorla Çalıştırılan 261 Yabancı Tayland'a Gönderildi

Myanmar'da Zorla Çalıştırılan Yabancılar Tayland'a İletildi

Askeri yönetim altındaki Myanmar'da, dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılan 261 yabancı işçi'nin Tayland'a gönderildiği bildirildi. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, Myawaddy kasabasında gerçekleşen operasyonu değerlendirdi.

Sınırda Güvenlik Önlemleri Artıyor

Phumtham, Myanmar sınırındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hükümetin daha fazla güvenlik gücü konuşlandırdığını vurgulayarak, "Eğer ülkeleri onları geri almayacaksa biz de onları kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Tayland Savunma Bakanlığı, Demokratik Karen Budist Ordusu (DKBA) kontrolündeki bölgede zorla çalıştırılan 261 yabancı işçinin Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu.

Yabancı İşçilerin Durumu

Yetkililer, Bangladeş, Etiyopya, Kenya ve Filipinler gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşan 261 kişinin, kendi diplomatik temsilcilikleri ile irtibat kurduğunu belirtti. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Myanmar'da yaklaşık 10 bini Çin vatandaşı olmak üzere toplamda 17 binden fazla yabancı kişi dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılıyor.

Şiddet ve İşkence İddiaları

Bir Etiyopya vatandaşı, zorla çalıştırıldığı koşulları Japon Kyodo ajansına anlattı. 2 yıl boyunca bir Çinli grup için zorla çalıştırıldığını ve vatanında insanları telefonla dolandırmaya zorlandığını ifade etti. Ayrıca, talimatlara uymadığı takdirde işkence gördüğünü aktardı.

Elektrik Kesintileri ve Güvenlik Önlemleri

Tayland, Myanmar tarafındaki bazı bölgelere sağladığı elektriği 5 Şubat itibarıyla kesmişti. Tayland İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, kesintinin gerekçesi olarak dolandırıcılık faaliyetlerinin ülkeye maliyetinin günlük 2,3 milyon doları bulduğunu belirtti.

Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Artışı

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya genelinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütlerinin yoğunlaştığı alanlar olarak biliniyor. Bu bölgelerde, sahte yatırım teklifleri ve yasadışı kumar planları gibi dolandırıcılıklara katılmaya zorlanan yüz binlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.