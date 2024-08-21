Myanmar'daki Artan Şiddet Olayları Yeni Yerinden Edilmeleri Tetikliyor

Myanmar'da Yoğunlaşan Düşmanlıklar

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da son dönemlerde artan düşmanlıkların ciddi can kayıplarına ve yeni yerinden edilmelere sebep olduğunu duyurdu.

Raporlar Kaygı Veriyor

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan raporların Rohingya bölgesindeki çatışmaların arttığını gösterdiğini ifade etti. Dujarric, "Aldığımız raporlar, Rohingya'da (Arakan) yoğunlaşan düşmanlıkların can kayıplarına ve yeni yerinden edilmelere yol açtığını gösteriyor" dedi.

Maungdaw'da Ortak Kriz

Çatışmaların, özellikle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletinin Bangladeş sınırına yakın olan Maungdaw kasabasında yayıldığını belirten Dujarric, 5 Ağustos'ta bölgede yaklaşık 20 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

İkili Sınır Geçişleri Artıyor

Dujarric ayrıca, "Kuzeydeki Shan eyaletinden Bangladeş'e daha fazla insanın geçtiğine dair raporlar mevcut," diye ekledi.

Şiddet ve İnsani Durum

BM sözcüsü, "Haziran ayının sonundan itibaren çatışmalar yeniden alevlendi ve 4 kasabada yaklaşık 33 bin kişi yerinden edildi" açıklamasında bulundu. Ayrıca, haziran sonundan bu yana süregelen yoğun muson yağmurlarının insani durumu daha da kötüleştirdiğini ve su baskınlarından yaklaşık 393 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Askeri Darbe ve Sonrası

Myanmar ordusu, 2020 yılındaki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkedeki pek çok yetkiliyi gözaltına aldı ve 1 yıllık olağanüstü hal ilan etti. Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu ve Budist Arakan Ordusu gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlattı.

Bu aralar, Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.