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Myanmar'daki Saldırılarda Yüzlerce Ölü Olabilir

Myanmar'da bu hafta meydana gelen saldırılarda 150'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:41
Myanmar'daki Saldırılarda Yüzlerce Ölü Olabilir

Myanmar'da Kanlı Saldırılar

Myanmar'da, bu hafta gerçekleşen olaylarda yaklaşık 150 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği bildirilmektedir. Associated Press (AP) tarafından aktarılan haberlere göre, bölgedeki Arakanlı Müslüman gençler, 5 Ağustos günü yerel saatle 18:00 sularında hava saldırılarının başladığını ifade etti.

İnsansız Hava Araçlarıyla Saldırı

Bir genç, insansız hava araçları ile gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin ölmüş olabileceğini ve yaralananların da mevcut olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Bangladeş'e kaçan başka bir Arakanlı, yolda en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini gördüğünü dile getirdi.

Arakan Ordusu ve Sınır Tanımayan Doktorlar Açıklamalarda Bulundu

Bangladeş'teki bir mülteci kampında yaşayan bir kişi, saldırıların Arakan Ordusu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da, saldırılardan sonra Bangladeş'e geçmeyi başaran ve yaralanan Arakanlı Müslümanların sayısının arttığını açıkladı. 4-7 Ağustos tarihleri arasında, 39 kişinin şiddet kaynaklı yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, Arakan Ordusu, 7 Ağustos tarihinde yayınladığı bir açıklamada, 5 Ağustos'ta meydana gelen saldırının sorumluluğunu reddetti ve saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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