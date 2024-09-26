Myanmar Ordusu Hava Saldırısı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar Ordusunun Hava Saldırısı

Myanmar'da ordu, Arakan eyaletinin Thandwe bölgesinde sivillerin yaşadığı bir kamp alanına hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda en az 14 sivil hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı.

Olay Detayları

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, saldırı sırasında 200'den fazla sivilin bulunduğu bir alan hedef alındı. Arakan Ordusu sözcüsü, bu durumu doğruladı ve askerlerin sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Kamp Koşulları ve Tahliyeler

Mayıs ayında gerçekleştirilen saldırılar sonrasında, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe çevresindeki köylerden tahliye edilen 50 binden fazla sivil, aşırı kalabalık geçici kamplarda açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Askeri Darbe ve Sonrası

Myanmar ordusu, 2021 yılının Şubat ayında zorlu bir askeri darbe gerçekleştirerek yönetime el koymuştu. Bu dönemde, ordunun iktidar partisi yöneticilerini gözaltına alması ve olağanüstü hal ilan etmesi, ülkedeki siyasi gerilimi artırdı.

Ölümler ve İnsani Kriz Raporları

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamalara göre, 2021'den bu yana Myanmar'da 5 bin 350'dan fazla sivil yaşamını yitirdi ve 3,3 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. Bu raporlar, ülkenin içinde bulunduğu insani durumu daha da çarpıcı hale getiriyor.