DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,15 -0,33%
ALTIN
2.928,79 -0,4%
BITCOIN
2.208.617,07 -1,98%

Myanmar Ordusu Hava Saldırısı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar'da Arakan eyaletine düzenlenen hava saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:32
Myanmar Ordusu Hava Saldırısı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Myanmar Ordusunun Hava Saldırısı

Myanmar'da ordu, Arakan eyaletinin Thandwe bölgesinde sivillerin yaşadığı bir kamp alanına hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda en az 14 sivil hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı.

Olay Detayları

The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, saldırı sırasında 200'den fazla sivilin bulunduğu bir alan hedef alındı. Arakan Ordusu sözcüsü, bu durumu doğruladı ve askerlerin sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Kamp Koşulları ve Tahliyeler

Mayıs ayında gerçekleştirilen saldırılar sonrasında, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe çevresindeki köylerden tahliye edilen 50 binden fazla sivil, aşırı kalabalık geçici kamplarda açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Askeri Darbe ve Sonrası

Myanmar ordusu, 2021 yılının Şubat ayında zorlu bir askeri darbe gerçekleştirerek yönetime el koymuştu. Bu dönemde, ordunun iktidar partisi yöneticilerini gözaltına alması ve olağanüstü hal ilan etmesi, ülkedeki siyasi gerilimi artırdı.

Ölümler ve İnsani Kriz Raporları

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamalara göre, 2021'den bu yana Myanmar'da 5 bin 350'dan fazla sivil yaşamını yitirdi ve 3,3 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. Bu raporlar, ülkenin içinde bulunduğu insani durumu daha da çarpıcı hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
2
4 Ülke, Afganistan'a Yasal Süreç Başlatıyor
3
İsrail Ordusu Gazze'de Sığınmacılara Saldırı Düzenledi
4
Çanakkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
5
Türkiye'nin Çevre Mücadelesi: '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' Kitabı
6
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
7
İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısı: 15 Ölü, 22 Yaralı

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor