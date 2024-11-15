Myanmar Ordusu Saldırıları: Siviller Hedef Alınıyor

Myanmar Ordusunun Hava Saldırıları Sivil Canlara Mal Oluyor

Myanmar'da faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, Myanmar ordusunun hava saldırılarında ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef aldığı belirlendi. Karen İnsan Hakları Grubu'na ait araştırmacılar, ordunun güneydoğudaki saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri ve sivil toplum örgütleriyle görüştü.

227 Hava Saldırısında 168 Sivil Öldü

Grup tarafından yayımlanan raporda, Myanmar ordusunun 227 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılar sonucunda 168 sivilin hayatını kaybettiği, 249 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ancak, bu kayıplardan yalnızca 22'sinin resmi kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda, ordunun saldırılarında sivilleri ya da silahlı grupları ayırt etmediği ve gerçekleştirilen saldırıların çoğunda sivil kayıplarını en aza indirmek için herhangi bir uyarıda bulunulmadığı vurgulandı.

Askeri Darbe ve Sonrası Gelişmeler

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerdeki hile iddiaları sonrası 1 Şubat 2021'de yönetime el koyarak, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'yi gözaltına almış ve olağanüstü hâl ilan etmiştir. Bu süreçte, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlatmıştır.

Birleşmiş Milletler'den Korkutucu Rakamlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Myanmar'da en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.