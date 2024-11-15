DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.145.923,63 -0,07%

Myanmar Ordusu Saldırıları: Siviller Hedef Alınıyor

Myanmar'da hazırlanan rapor, ordunun sivilleri hedef alan hava saldırılarında bulunduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:58
Myanmar Ordusu Saldırıları: Siviller Hedef Alınıyor

Myanmar Ordusunun Hava Saldırıları Sivil Canlara Mal Oluyor

Myanmar'da faaliyet gösteren insan hakları kuruluşu tarafından hazırlanan raporda, Myanmar ordusunun hava saldırılarında ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef aldığı belirlendi. Karen İnsan Hakları Grubu'na ait araştırmacılar, ordunun güneydoğudaki saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri ve sivil toplum örgütleriyle görüştü.

227 Hava Saldırısında 168 Sivil Öldü

Grup tarafından yayımlanan raporda, Myanmar ordusunun 227 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırılar sonucunda 168 sivilin hayatını kaybettiği, 249 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ancak, bu kayıplardan yalnızca 22'sinin resmi kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda, ordunun saldırılarında sivilleri ya da silahlı grupları ayırt etmediği ve gerçekleştirilen saldırıların çoğunda sivil kayıplarını en aza indirmek için herhangi bir uyarıda bulunulmadığı vurgulandı.

Askeri Darbe ve Sonrası Gelişmeler

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerdeki hile iddiaları sonrası 1 Şubat 2021'de yönetime el koyarak, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'yi gözaltına almış ve olağanüstü hâl ilan etmiştir. Bu süreçte, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlatmıştır.

Birleşmiş Milletler'den Korkutucu Rakamlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana Myanmar'da en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Buluşmalar ve Spor Müsabakaları
2
Cenevre'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Kutlaması
3
Ankara'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Malatya'da Baba, Oğlunu Tüfekle Yaraladı: Olayın Detayları
5
Mardin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Sivas'ta Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gemerek Belediye Üyesi Orhan Toker, Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Bilecik'te İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor