Myanmar Ordusundaki Casus Sızıntıları Askeri Yönetimi Zayıflatıyor

Myanmar'da 2021'de darbeyle iktidara gelen askeri yönetimin, ordu içindeki casusların etkisiyle son bir yılda gücünü kaybetmeye başladığı öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, Myanmar ordusunda görev yapan askeri yönetim karşıtı casuslar, ordu ile savaşan silahlı gruplara bilgi sızdırdı. Askeri yönetimin, son bir yılda ülkenin büyük kısmında kontrolü kaybettiği ve şu anda ülke topraklarının sadece %21'inde tam otoriteye sahip olduğu belirtiliyor.

Askeri yönetim karşıtı silahlı grupların, düzenledikleri eşgüdümlü operasyonlar sayesinde Myanmar ordusunun gücünü zayıflattığı ve ülke topraklarının %42'sini kontrol altına aldığı kaydedildi.

Casusluk Açıklamaları

BBC, askeri yönetimin gücünün zayıflamasına neden olan askeri casuslarla görüştü. Gerçek ismini açıklamayan Binbaşı Kyav, ordunun acımasızlığı nedeniyle casusluk yapmaya başladığını ifade etti. Kyav, askeri yönetimin işkenceyle öldürdüğü insanların cesetlerini gördüğünde gözyaşlarına boğulduğunu ve şu ifadeleri kullandı: "Kendi insanlarımıza karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Sivilleri korumamız gerekiyordu ama şimdi onları öldürüyoruz. Bu artık bir ordu değil, terör estiren bir güç."

Kyav, ordu içindeki bilgileri askeri yönetim karşıtı silahlı Halk Savunma Güçleri'ne (PDF) sızdırarak, onların ordudan kaçmalarına veya pusu kurmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Bir diğer eski istihbarat subayı Win Aung ise, yeni casusların seçilmesinde sosyal medyanın büyük bir rol oynadığını vurguladı. Aung, casusların rütbe çeşitliliğinin yanı sıra bakanlıklardan köy muhtarlarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldıklarını ifade etti. Ayrıca, kuvvetle doğrulama süreçleri uygulandığını belirtti.

Myanmar'daki Askeri Darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerdeki hile iddiaları sonrasında 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkedeki fiili lider Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi silahlı grupların oluşturduğu "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından 17 Eylül'de yapılan açıklamalara göre, askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5,350 sivilin hayatını kaybettiği ve 3.3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.