Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Myanmar Ordusunun Sivillere Yönelik Şiddeti Sürüyor

Myanmar ordusu, son saldırılarda 100 evi yıkarak 4 sivili öldürdü. Olaylar uluslararası tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:11
Myanmar Ordusunun Sivillere Yönelik Şiddeti Sürüyor

Myanmar'da Ordu Şiddeti Devam Ediyor

Myanmar ordusunun, ülkenin Sagaing bölgesine bağlı Kanbulu kasabasındaki U Kin Kyi köyünde gerçekleştirdiği baskında 100 evin yıkıldığı ve 4 sivilin öldüğü iddia edildi. Ülkede artan çatışmalar, sivil kayıpların da artmasına neden oluyor.

Siviller Hedef Alındı

Bir köy sakini, isminin açıklanmasını istemeden yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde köye baskın yapan yaklaşık 100 askerin, kendilerine ait 100 evi yıktığını ve yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4 sivilin işkenceyle öldürüldüğünü belirtti. Öldürülenlerden birinin zihinsel engelli olduğu ifade edildi ve bu durum, olayın acısını bir kat daha artırıyor.

Hava Saldırıları ve Artan Kayıplar

Ayrıca, Myanmar ordusunun Şan eyaletinin Hsipaw kasabasına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında da son iki günde 3 sivil hayatını kaybetti. Ülkede askeri yönetim, 1 Şubat 2021'de siyasi bir darbe ile iktidarı ele geçirmişti.

Askeri Darbe ve Sonrası

Myanmar ordusunun 2020'deki genel seçimlerdeki hile iddiaları nedeniyle gerçekleştirilen darbe sonrası, pek çok yetkili gözaltına alındı. Ordu, karşıt gruplara yönelik silahlı müdahalelerde bulunarak binlerce kişinin gözaltına alınmasına ve 1000’den fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Bu süreçte Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlatarak direnişi sürdürmeye çalışıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!