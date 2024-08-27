Myanmar Ordusunun Sivillere Yönelik Şiddeti Sürüyor

Myanmar'da Ordu Şiddeti Devam Ediyor

Myanmar ordusunun, ülkenin Sagaing bölgesine bağlı Kanbulu kasabasındaki U Kin Kyi köyünde gerçekleştirdiği baskında 100 evin yıkıldığı ve 4 sivilin öldüğü iddia edildi. Ülkede artan çatışmalar, sivil kayıpların da artmasına neden oluyor.

Siviller Hedef Alındı

Bir köy sakini, isminin açıklanmasını istemeden yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde köye baskın yapan yaklaşık 100 askerin, kendilerine ait 100 evi yıktığını ve yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4 sivilin işkenceyle öldürüldüğünü belirtti. Öldürülenlerden birinin zihinsel engelli olduğu ifade edildi ve bu durum, olayın acısını bir kat daha artırıyor.

Hava Saldırıları ve Artan Kayıplar

Ayrıca, Myanmar ordusunun Şan eyaletinin Hsipaw kasabasına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında da son iki günde 3 sivil hayatını kaybetti. Ülkede askeri yönetim, 1 Şubat 2021'de siyasi bir darbe ile iktidarı ele geçirmişti.

Askeri Darbe ve Sonrası

Myanmar ordusunun 2020'deki genel seçimlerdeki hile iddiaları nedeniyle gerçekleştirilen darbe sonrası, pek çok yetkili gözaltına alındı. Ordu, karşıt gruplara yönelik silahlı müdahalelerde bulunarak binlerce kişinin gözaltına alınmasına ve 1000’den fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Bu süreçte Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) gibi silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemler başlatarak direnişi sürdürmeye çalışıyor.