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Myanmarlı Aktivist, UCM'nin Tutuklama Talebini Yetersiz Buldu

Maung Zarni, UCM Savcılığı'nın tutuklama talebinin Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için yetersiz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:18
Myanmarlı Aktivist, UCM'nin Tutuklama Talebini Yetersiz Buldu

Myanmarlı insan hakları aktivisti ve soykırım uzmanı Maung Zarni, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing hakkında verdiği tutuklama talebinin olumlu fakat Arakanlı Müslümanlar(Rohingya) için yetersiz olduğunu ifade etti.

Zarni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UCM Savcılığının Min hakkında Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlar nedeniyle talep ettiği tutuklama emrinin olumlu bir adım olduğunu belirtti. Ancak bir general için çıkarılacak tutuklama emrinin, bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın atalarının topraklarına güvenli dönüşü için yeterli olmadığını vurguladı.

Gerçek Adalet İçin Üç Temel Şart

Zarni, Arakanlı Müslümanlar için adalete ulaşmanın sadece bir tutuklama talebiyle mümkün olmadığını dile getirerek, bunun için üç temel şartın sağlanması gerektiğini söyledi:

  1. Atalarının toprakları Kuzey Arakan’a güvenli dönüş
  2. Topraklarını geri alma
  3. Güvenlik içinde toplumu, yaşamı, okulları, hastaneleri ve camileri yeniden inşa etme imkanı

Zarni, “Bu üç temel unsur, onların ekonomilerini, toplumlarını ve diğer kültürel ve entelektüel kurumlarını yeniden inşa etmelerini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Soykırımın Devlet Eliyle İşlenmesi

Zarni, “İnsanlığa karşı suçlar ve soykırımlar, genellikle siyasi devletler ve rejimler tarafından ordu, paramiliter gruplar ve kolluk kuvvetleri kullanılarak işleniyor.” dedi. Arakanlı Müslümanların durumu ise soykırım ders kitabı örneği olabilecek bir durum olarak kaydedildi.

Myanmar Askeri Liderinin Rolü

Zarni, UCM'nin tutuklama talebinde bulunduğu General Min Aung Hlaing'in rolünü “Myanmar'ın Milosevic'i, Myanmar'ın Netanyahu'su.” şeklinde nitelendirdi. Min'in 2017'deki konuşmasında Arakanlı Müslümanların varlığını İkinci Dünya Savaşı'ndan 'yarım kalmış bir iş' olarak tanımladığını hatırlattı.

Kurumlar Arası Çatışma ve Soykırım

Zarni, Arakan ordusunun da “ırkçı ve soykırımcı” olduğunu belirterek, “Arakanlı Müslümanların toprakları, şu an ‘Arakan Ordusu’ adlı silahlı milislerin kontrolünde.” dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Zarni, uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanlar için yeterince aktif rol almadığını vurgulayarak, “Bangladeş, onları ‘Myanmar'dan zorla yerinden edilmiş kişiler’ olarak tanımlıyor. Hayır, onlar soykırım mağduru ve mülteci sözleşmesi kapsamında Arakanlı mülteciler.” ifadelerini kullandı.

Çözüm Önerileri

Zarni, Arakanlı Müslümanlara mülteci statüsü verilmesi ve bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir konferans düzenlemesi gerektiğini belirtti. “Bu konferansın tek odağı, Arakanlı Müslümanların gönüllü evlerine dönüşü olmalı.” şeklinde konuştu.

Zarni, Myanmar'daki askeri ve idari durumun uluslararası müdahale için uygun olduğunu, özellikle Hindistan, Çin, Tayland ve Bangladeş'in bir araya gelmesinin gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Myanmarlı insan hakları aktivisti ve soykırım uzmanı Maung Zarni, AA muhabirine, Uluslararası Ceza...

Myanmarlı insan hakları aktivisti ve soykırım uzmanı Maung Zarni, AA muhabirine, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing hakkındaki tutuklama talebinin olumlu ancak Arakanlı Müslümanların (Rohingya) topraklarına geri dönüşü için yetersiz olduğunu belirtti.

Myanmarlı insan hakları aktivisti ve soykırım uzmanı Maung Zarni, AA muhabirine, Uluslararası Ceza...

Myanmarlı insan hakları aktivisti ve soykırım uzmanı Maung Zarni, AA muhabirine, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing hakkındaki tutuklama talebinin olumlu ancak Arakanlı Müslümanların (Rohingya) topraklarına geri dönüşü için yetersiz olduğunu belirtti.

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