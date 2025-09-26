Nablus'ta Baskın: 2'si Gazeteci 22 Filistinli Gözaltına Alındı

WAFA: İsrail güçleri çok sayıda bölgede operasyon düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskınlarda 2'si gazeteci olmak üzere 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, operasyonlar Nablus kenti ile Asker ve Balata mülteci kampları ile Beyta, Zevata ve Kefr Kalil beldelerini kapsadı.

İsrail askerlerinin baskın yapılan bölgelerde Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptığı ve ev eşyalarına zarar verdiği bildirildi.

Zevata ve Kefr Kalil beldelerinde gözaltına alınan gazetecilerin isimleri Muhammed Mena ve Nevvaf el-Amir olarak verildi; aynı operasyonlarda 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

Öne çıkanlar: Nablus ve çevresinde geniş çaplı baskınlar, evlere zorla girme ve 2 gazetecinin de aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alınması.