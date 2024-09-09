Nablus'ta Eygi'nin Ölümü Üzerine ABD Yetkilileriyle Görüşmeler

Nablus'taki Görüşmeler

Nablus Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından öldürülmesi konusunu görüşmek üzere ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr ve ABD Filistin İşleri Bürosu Başkanı Hans Wechsel ile bir araya geldi.

Daglas’tan Çağrı

Görüşmede, Vali Daglas, Eygi'nin ölümüyle ilgili olarak İsrail'in anlatımına itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası kararların, Filistin halkının özgürlük arayışına destek vermek için daha fazla uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Filistinli Sıkıntıları

Daglas, ABD'li yetkililere, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki kısıtlamaları ve askeri kontrol noktalarının Filistinliler üzerindeki olumsuz etkilerini anlatırken, yerleşimci şiddeti ve bunun ekonomi ile sosyal hayata etkisini de dile getirdi.

"Filistin halkı, çocukları ve aileleri için güvenli bir hayat istiyor," diyen Daglas, barış ve iki devletli çözüme inandıklarını, ancak mevcut aşırıcılığın bu hedeflerin önünde bir engel teşkil ettiğini belirtti.

ABD'den Taziye Mesajı

ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr da, görüşmede, Eygi'ye yönelik saldırının detaylarını öğrenmek üzere orada olduklarını ifade etti. "Beyta'da ve Filistin'de hayatını kaybeden tüm mağdurlara taziyelerimizi iletiyoruz," dedi.

Amr, ayrıca, ABD'den Filistinlilere destek olmak için gelen gençlerin varlığının, iki taraf arasındaki insani ilişkiye işaret ettiğini belirtirken, kendisinin de 1988 yılında dayanışma göstermek üzere bölgeye gittiğini hatırlattı.

Eygi'nin Ölümü

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'daki Beyta beldesinde düzenlenen bir işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancı tarafından başından vurularak yaşamını yitirmişti.