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Nablus'ta İsrail Askerleri Tarafından 5 Filistinli Yaralandı

Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki çocuk dahil 5 kişi yaralandı. Olaylar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:13
Nablus'ta İsrail Askerleri Tarafından 5 Filistinli Yaralandı

Nablus'ta Yaşanan Olaylar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından Açıklama

Filistin Kızılayı, Nablus'ta yaralanan 5 kişiye ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu. Yaralılar arasında 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Çocuklardan birinin ayağından vuruldığı ve tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Baskın ve Sonrası

İsrail özel kuvvetleri, Nablus'un Eski Şehir bölgesine bir baskın düzenleyerek bölgedeki tansiyonu artırdı. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Filistinlilerin askeri araçlara ve askerlere taş atması sonrası bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Nablus yakınlarındaki Huvvara ve Beyt Furik kontrol noktalarından kente askeri takviye gönderdi. Bu tür baskınlar ve saldırılar, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlattıktan sonra artış göstermiş durumda.

Filistin Sağlık Bakanlığı Verileri

Filistin Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, 7 Ekim tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 716 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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