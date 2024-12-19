Nablus'ta İsrail Askerlerinden Açılan Ateş: İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Nablus Baskınında Can Kaybı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu foklorik bir trajedi yaşandı. Olayda biri 80 yaşında olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında çıkan olaylarda, 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl adındaki kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayrıca, Filistin Kızılayı’ndan gelen bilgilere göre, henüz kimliği doğrulanmamış bir başka Filistinli de aynı olaylar sırasında yaşamını yitirdi.

Olayların ardından dört Filistinlinin yaralandığı da belirtildi. Bu üzücü gelişmeler, Batı Şeria'daki gerilimin ne denli yüksek olduğunun bir göstergesi olarak kaydediliyor.