Nablus'ta İsrail Ordusu Baskınında Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus’ta düzenlediği baskınlar sonucunda bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, bölgedeki artan gerginliğin bir göstergesi olarak kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, Ayn Mülteci Kampı’na sızarak bir araca ateş açtı. Bu saldırı sonucunda 27 yaşındaki Adil Katuni yaşamını yitirdi. Baskın sırasında meydana gelen çatışmada ise 3 Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail askerleri, çatılara keskin nişancılar yerleştirerek kamptaki bazı evlere baskınlar düzenledi. Bu süreçte birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nablus’un doğusundaki Balata ve Eski ile Yeni Asker mülteci kamplarında da baskınlar gerçekleştiren İsrail güçlerinin, bazı evleri tahrip ettiği öğrenildi. Bu baskınlar sonucunda toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ayn Mülteci Kampı içinde ve çevresindeki Asker ile Balata kamplarında konuşlanmaya devam etmektedir. Bu durum, bölgede yaşayan Filistinliler için endişe verici bir durum yaratmaktadır.