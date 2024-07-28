Nablus'taki Balata Kampı'na Dörtüncü Baskın

Nablus'un Balata Mülteci Kampı'nda Gergin Saatler

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na son 24 saat içerisinde dördüncü kez baskın düzenledi. Bu durumu Filistin resmi haber ajansı WAFA duyurdu.

Askeri Hareketlilik ve Saldırılar

Filistinli aktivistlerin sosyal medya platformlarında paylaştığı görüntülerde, İsrail askerlerinin kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı gözlemlendi. Ayrıca, İsrail ordusunun Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron saldırısı gerçekleştirdiği, çok sayıda zırhlı araçla bölgeyi kuşattığı ve yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdiği bildirildi.

Can Kaybı ve Yaralılar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, bu hava saldırısı ve baskın sonucunda 17 ve 24 yaşlarındaki iki genç hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumu ağır olarak belirtilirken, Filistin Kızılayı tarafından yapılan yeni bir güncellemeyle yaralı sayısının 29'a çıktığı, 5'inin ise ağır olduğu ifade edildi.