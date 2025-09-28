Nablus Yakınında Araçla Ezme İddiası: İsrail Ordusu 1 Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, Nablus yakınlarında araçla ezme girişimi iddiasıyla bir Filistinli kamyon şoförünü öldürdü; bir İsrailli yaralandı, kontrol noktaları sıkılaştırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:16
Nablus Yakınında Araçla Ezme İddiası: İsrail Ordusu 1 Filistinliyi Öldürdü

Nablus yakınında araçla ezme iddiası: İsrail ordusu bir Filistinliyi öldürdü

Olayda bir İsrailli yaralandı, bölgedeki kontrol noktalarında denetimler arttırıldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinli kamyon şoförünü hedef alarak öldürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli bir kişiye çarpan kamyonun sürücüsü, ordunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti. İsrail ordusu olayın araçla ezme girişimi olduğunu iddia etti.

Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi, olayda 20 yaşında bir İsraillinin ilk belirlemelere göre ordunun açtığı ateş nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Olayın ardından İsrail ordusu, Nablus kentinin giriş ve çıkışlarına kurduğu kontrol noktalarında denetimleri sıklaştırdı. Ayrıca, Kalkilya'nın doğusundaki Nebi İlyas köyünün girişleri kapatıldı.

Gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar ve soruşturmalar bekleniyor.

