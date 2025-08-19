Nablus Yakınında Yeni Kaçak Yerleşim: Akraba'da Çadırlar ve Karavanlar Kuruldu

Nablus yakınında yeni gayrimeşru yerleşim iddiası

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında yeni bir gayrimeşru yerleşim yeri inşa ettiği bildirildi. Konuya ilişkin bilgiler, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından paylaşıldı.

Akraba'da çadırlar ve karavanlar

WAFA'ya göre, İsrailli siviller Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine ait araziler üzerinde yeni bir yerleşim faaliyeti başlattı. Saldırganların, beldenin girişi karşısındaki Karkafa Dağı'na çadırlar kurduğu, karavanlar yerleştirdiği ve İsrail bayrakları astığı belirtildi.

Sebastia'da arkeolojik alana baskın

Nablus'un kuzeyinde ise İsraillilerin, Sebastia beldesindeki arkeolojik alana, İsrail ordusunun desteğiyle baskın düzenlediği ve alan ile oraya çıkan yolların Filistinlilere kapatıldığı bildirildi.

El-Halil'de saldırı: Bir baba ve oğlu yaralandı

WAFA ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, bir Filistinli ile oğlunun El-Halil kentinin doğusunda yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu. Saldırının, Filistinlilerin Kiryat Arba yerleşiminin yakınındaki Jales bölgesindeki tarım arazilerini kontrol ettikleri sırada gerçekleştiği, yaralananların baş, uzuvlar ve göğüslerinden etkilendiği aktarıldı.

Saldırılar ve resmi rapor verileri

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, toprakları gasbeden İsrailliler temmuzda Batı Şeria'da 466 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu bulundukları yerden zorla göç ettirildi. Raporda ayrıca 15 yeni kaçak yerleşim noktasının kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Genel bilanço

Gazze'deki soykırım saldırıları ile eşzamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs dahil, Batı Şeria'da en az 1015 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Not: Haberde yer alan özel isimler, kurumlar ve sayısal veriler kaynak bildirimiyle korunmuştur.