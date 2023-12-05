Naci Görür 18 ili Tek Tek Saydı: 'Kaderleri Hatay ve Kahramanmaraş gibi Olacak' Dedi Gözyaşları ile Belirtti

Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülke olması sebebi ile büyük depremlerin acıları hafiflemeden bir yenisi ile karşılaşıyor. En son 6 şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem ile 11 ilde felaketi yaşadı. 4 aralık tarihinde Bursa'da gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem ise dikkatleri yeniden deprem uzmanlarına çekti.

18 İli Tek Tek Saydı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Görür olası büyük İstanbul depremi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarına dair yaptığı uyarılar ile dikkat çekiyor. Bursa depreminin ardından yeniden açıklamalarda bulunan Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Hatay ve Maraş gibidir." ifadelerini kullandı.

Deprem riskine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de bulunan fay hatları üzerinde yer alan 18 ili sıralayarak uyarılarda bulundu.

Bu iller arasında Eskişehir, Denizli, Muğla, Erzincan, Kayseri, Tokat, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkesir, Burdur, Manisa, Hakkari yer alıyor. Görür, bu illerdeki fay hatlarının oldukça güçlü olduğunu ve her birinin 7 ve üzerinde deprem oluşturma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, bu illerde olası bir depremin zarar ve kayıplarının anormal derecede fazla olabileceği uyarısında bulundu. Toplumun bu risklere karşı bilinçli bir şekilde hareket etmesi ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.







Gözyaşları ile Anlattı

Deprem konusundaki uyarılarıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür, duygusal bir anısını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Görür, Adana'da yaşanan bir olayı anlatarak, "Biz sizin uyarılarınız üzerine gittik, komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmandakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi 'bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık' diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor" şeklinde konuştu. 6 Şubat depreminde karşılaştığı üzücü anılarını da paylaşan Görür şu ifadelerle sözlerine devam etti:

Erkenek'ten gelen bir grup tarafından kendisine gönderilen bir videodan bahsederek, "Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok" ifadeleriyle duygusal bir vurgu yaptı.

Depremin yaşandığı gün, saat 6 civarında telefon aldığını belirten Görür,

"Ben kalktım o saatte baktım beni Whatsapp'tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm. Önce tam anlamadım. Loş bir ışıkta saç baş karışık. Tam görünmüyor da bir baktım yanında da bir kız çocuğu var, kızı... "Hocam bizi kurtar" diyor."

Yaşadığı bu olayın ardından gözyaşlarını tutamadığını belirten Görür o gün saatlerce ağladığını belirtti.