Naci Görür 7,4'lük deprem beklediği ili açıkladı

6 Şubat deprem felaketiyle açıklamalar yapılırken Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında önemli yerlere değindi. Tunceli'nin tehlike altında olduğunu savunan Görür, bu fay hattının 7.4'e çıkabileceğini belirtti.

Naci Görür 7,4'lük deprem beklediği ili açıkladı
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Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk olarak katılan Naci Görür, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili incelemeleri açıklarken Görür, Tunceli bölgesindeki deprem riskinin yüksek olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Tunceli'de tehdit altında olurken Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı olurken bu fay en son 1970 yıllarında deprem üretildi. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli bulunurken günün yaklaştığı belirtildi. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır. Eli kulağında, şakası yok. Zaman üzerinden kesin bilgiler verilmiyor.

Naci Görür tunceli depremi

YAKLAŞIK 1-1,5 SENE DEPREM

Doğu Anadolu'da uzun süren artçılar depremler beklenirken Görür, Malatya'dan Hatay'a kadar önemli kesimler kırılırken uzun dönem afet niteliğinde büyük deprem oluşmadığından fayların bulunabileceği düşünülüyor. Büyük deprem 500 sene beklenmezken Doğu Anadolu fay hattının 7 ve üzerinde deprem stresiyle 500 yıl gerekmektedir. Bölge üzerinde 1-1,5 sene deprem hissedileceğinin altı çizilirken İstanbul depremine değinildi.

Bizans ve Osmanlı tarihinde görülürken depremle beraber Türk tarafından bunun araştırılmasıyla bizim kadar incelenirken yalnızca Türkler'in değil İtalyanlar, Fransızlar, Japonlar yer alıyor.

MARMARA'DA SANAYİNİN ÇARKLARI

Ekonomik bağımsızlığı yitirince siyasi bağımsızlık sona ererken Cumhurbaşkanı tarafından laf paylaşılırken Dünya Bankası borç istenirken bugün ise borç alan, yarın talimatlar yerini aldı. Demir, beton, kumu başka afla arınırken beklenilen depremle kayıplar oluşuyor. Ulaşım, yerleşimi olmazken ekonomide çöküntüler yaşanırken kanalizasyon ve içme suyunda hasar oluşur. 

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