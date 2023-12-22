Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı

Yurt geneli etkilenen 6 Şubat depremlerinin yanında açıklamalar gelirken Prof. Dr. Naci Görür, deprem hazırlıkları hakkında açıklamalar yapılırken 23 kentin fay üzerinde olduğunu dikkat çekti.

Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı
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İstanbul ve Türkiye'nin fay hattındaki pek çok bölgesinde beklenen depremler deprem hakkında her fırsatta gerek yetkilileri gerekse vatandaşları uyaran Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları dikkat çekti. Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenleme yapılırken 4. bugün KOTO çalışmalara başlattı. Bilimci Naci Görür, düzenlenen sempozyuma TMMOB yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar dahil oldu.

DEPREM OLURKEN DİKKATLİ DUA EDİN

Depremin oluşumu üzerine levha hareketlerine değinen Prof. Dr. Naci Görür, bütün levha hareketlerinin olduğunu belirtirken depremlerin iyi ki olduğunun altını çizdi. Depremin olduğu yerde o fay zonları, en fazla insanlara bereket sunarken bizim kentlerimizde çoğu niye Kuzey Anadolu Fayı süresinde dizilerek Erzincan'dan tut Marmara'dan Yunanistan'a kadar uzanmaktadır.

Naci görür deprem uyarı

FAY HATTI 23 KENTTE YERİNİ ALDI

23 il üzerinde fay hattı olduğunu belirten Görür, ne belediye başkanının haberi olduğunu ne de hükümetin olduğunu söyleyerek Jeoloji Mühendisleri Odası geçen seneden bu yana, başta cumhurbaşkanı olmak üzere bütün yetkililere, milletvekillerine yazdı.

Bilim insanı olarak bu ülkenin ekmeğini yiyen insanlar olarak, yüz binlerce insanın can güvenliği bir iplikle bağlanırken ses çıkaracağını söyledi.

‘ASLA AKLINIZA GETİRMEYİN, KALDIRIN’

Depremde unutulmayacak anılara değinen Görür, insani olsa bile tüylerim diken diken olurken zaman mefhumunu kaldırın atın ifadelerini kullanarak zaman diye bir şeyi düşündüğünde benden sonra da boşver var bunu söylemiyor, o değil. Bugün olsa ben öleceğim, yarın olsa çocuğum ölecek, öbür gün olsa torunum ölecek, öbür gün olsa benim neslim insanların öleceğine dair ifadeler kullandı. 

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