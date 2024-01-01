Naci Görür'den 2024'ün korkutan ilk uyarısı: Harita paylaşıp depremler sonrası heyelan yaşanacak yerleri söyledi

Hakkâri'de dün meydana gelen depremler sonrasında Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu. Deprem bilimci, bölgedeki depremlerin birer uyarı olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olması ve alınan önlemlere uyması gerektiğini vurguladı. Görür, olası bir büyük depremin etkilerini minimize etmek için gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Naci Görür'den 2024'ün korkutan ilk uyarısı: Harita paylaşıp depremler sonrası heyelan yaşanacak yerleri söyledi
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Hakkâri'de meydana gelen ardışık depremlerin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, paylaşım platformu X üzerinden önemli uyarılarda bulundu. Görür, bölgedeki depremlerin muhtemelen Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının içerisinde olduğunu belirterek, bu bölgede depremlerin olmasının mümkün olduğunu ifade etti. 

Ayrıca, heyelanların gelişebileceğini ve Hakkâri'nin ulaşım yollarının sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

İşte Görür'ün X paylaşımı;

deprem

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