Naci Görür'den Dikkat Çeken Açıklama: İlk Kez Söylüyorum Kimse Bahsetmiyor Ama Tehlike Altında!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, "Kimse bundan bahsetmiyor ama.." ifadelerine yer verdiği açıklamasında deprem riskinin yüksek olduğu bölgeye işaret etti.





7.4 Şiddetinde Olabileceğini Belirtti

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Naci Görür, İstanbul başta olmak üzere Erzincan Karlıova bölgesine dikkat çekti. Bu bölgelerde deprem yaşanabileceğini öngören Görür, "Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir. Tunceli'ye uzak değil." ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin tehdit altında olduğunu vurgulayan Görür, özellikle Yedisu Fay Hattı'na dikkat çekti. Bunun yanı sıra "Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4'e kadar çıkabilir." diyerek uyarılarda bulundu.