Naci Görür'den il il Gemlik değerlendirmesi

Bursa ve Yalova'da ardı ardına yaşanan depremler, bölgede oturan vatandaşları tedirgin etti. Bu depremler, büyük İstanbul depremi ne zaman olacak sorusunu akıllara getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda, depremle ilgili merak edilenleri anlattı.

Naci Görür, programda yaptığı açıklamada şunları söyledi: Deprem Çınarcık çukurunda gerçekleşti. 1999 depremi körfezin Çınarcık çukuruna açılan noktada son buldu. Bu yüzden Marmara'nın büyük bir bölümü deprem için hazır durumda. Biz AB, Deniz Kuvvetleri ve TÜBİTAK'ın desteğiyle Marmara'da çok az sayıda kişiyle, Namık Çağatay, Celal Şengör ve benim yönettiğim ekip olarak bu araştırmaları yürüttük. Ve Marmara'da 2 fayın kilitlendiğini ve deprem olursa stres biriktireceğini belirledik.





Çınarcık'ta adalar fayı bulunuyor, kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan, deprem olasılığı olan faylardan biri. Ayrıca Çınarcık çukurunun güney tarafında normal faylar var. 8-10 tane yan yana dizilmiş. Bunlar deprem yapsa bile en fazla 6 büyüklüğüne ulaşabilirler. Geçen günkü deprem de bunlardan birinde gerçekleşti. Bu yüzden ben bunun beklediğimiz deprem olmadığını ve korkmamamız gerektiğini söyledim.

Marmara Denizi'nde gerilim var, gerilim ne demek derseniz, gerilim birim alana etki eden kuvvetin büyüklüğü demektir veya basitçe söylersek fayların deprem yapmak için kayaları kırmak için uyguladığı kuvvet demektir. Bizim Anadolu her yıl 1-2 cm o denizin altındaki fay üzerinden Yunanistan'a doğru hareket ediyor. Deprem üreten faylar enerjinin tamamını harcamazlar. Bu enerjinin bir bölümü ısı, esneklik, dalga, hareket enerjisi olarak harcanır, bir bölümü de fayın çevresine veya kırılmamış bölgelerine aktarılır.

Orada küçük depremler meydana gelirse, yanındaki küçük faylara belli bir miktarda gerilim aktarabilir. Eğer bir fayda yeterli stres birikmiş ve ekstra bir kuvvete ihtiyaç duyuyorsa yani fırsat kolluyorsa onu kırarak deprem yapabilir. Yani son damlayı döken olabilir.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da büyük deprem beklemediğini söyleyen uzmanlara sert çıktı ve "Onları bilim adamı olarak görmüyorum. Titre taşımak sizi bilim adamı yapmaz. Bilim adamı araştırma yapan, araştırma sonucunda veriler elde eden, o verileri laboratuvarda değerlendiren, yorumlayan ve uluslararası alanda paylaşan ve yayınlayan kişidir bilim adamı. Yayın yapmayan kişi bilim adamı sayılmaz" dedi. Görür, sözlerine şöyle devam etti:

İstanbul'da büyük deprem olmayacağını iddia etmek büyük bir sorumluluktur. Milyonlarca insanın hayatı söz konusuyken bu kadar bilinçsiz ve dayanaksız bir iddia ortaya atmak yarın deprem olduğunda ölecek binlerce insanın vebalini almaktır. Elazığ'a her gittiğimde bana alkış tuttular, ama söylediklerim kulaklarına girip çıktı, sonuçta deprem oldu ve vurdu. Şu anda Elazığ'ın 3'te 2'si yıkılmış durumda. Kendi memleketimde bile bunu anlatamıyorum. Tunceli için de deprem uyarısında bulunan Görür, "O bölgede dumanlı fayı olduğunu tahmin ediyorum. Dumanlı fayı Gümüşhane'nin yanından geçer, Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. O fay Erzincan'ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla kesişir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı bulunur. Deprem yapan faya yakın bir konumda. O Yedisu fayı son depremini 1784'te yapmıştır ve deprem tekrarlama süresi de bitmiştir. 7'nin üzerinde bir deprem olabilir. Bu yüzden ben birkaç gün önce Tunceli'ye dikkatli olun, Tunceli'yi depreme hazır hale getirin, Pülümür'ü de depreme karşı koruyun. Bunlar gerçekten risk altında." dedi. Prof. Dr. Görür, Gemlik için yaptığı uyarıyı bir kez daha yineledi ve şunları söyledi:

Gemlik kesinlikle taşınmalıdır. Gemlik, Geyve, İznik Kuzey Anadolu fayının Güney fayı üzerinde tam yer alıyor ve yerleştikleri yer de deniz kumundan oluşuyor. Kurtulma ihtimali yok.