Naci Görür'den 'Siyasete giderecek mi?' tartışmalarına yanıt geldi

Türkiye'de geri sayıma başlanan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'nin İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday göstermesinin ardından, AK Parti'nin bu iki şehirde kimleri yarıştıracağı merak konusu. Bu arada, deprem konusunda yaptığı uyarılarla tanınan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün de siyasete atılacağı iddia edildi. Gazeteci Kübra Par, Görür'ün İYİ Parti'den aday olacağını öne sürdü. Ancak Görür, bu iddiayı yalanlayarak siyasete girmeyeceğini açıkladı.

Deprem Uzmanı Naci Görür Siyasete Giriyor mu?



Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. CHP, İstanbul ve Ankara için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olarak belirledi. AK Parti ise bu iki büyük şehirde kimi aday göstereceğini bir hafta içinde açıklayacak. Bu sırada, deprem konusundaki bilimsel çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür'ün de siyasete gireceği iddia edildi. Gazeteci Kübra Par, Görür'ün İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağını ileri sürdü. Fakat Görür, bu iddiayı reddederek siyasete karışmayacağını duyurdu.

Naci Görür'ün Siyasete Girişi İddiası



Yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme süreci devam ederken, TV100 programcısı gazeteci Kübra Par, İYİ Parti'nin İstanbul adayının Naci Görür olabileceğini iddia etti. Par, daha önce Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini bilen, daha sonra canlı yayında deprem uyarısı yaparken gözyaşlarını tutamayan Naci Görür'ün, her sarsıntı sonrası fikrine ilk başvurulan kişi konumunda olduğunu belirtti. Par, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'na yakın ekibin İYİ Partili isimlerle görüşmesine "Savaş ilanı" demiş ve hem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı korkaklıkla suçlamıştı. Par, Akşener'in İstanbul'da da Ankara'da da Türkiye'nin her yerinde de seçime tek başlarına gireceklerini dile getirdiğini ve hamlelerinden birinin Prof. Dr. Naci Görür olduğunu ifade etti. Par, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in, İYİ Parti'nin adayı olarak gündeme gelmiş daha sonra Akşener'in altılı masaya geri dönmesiyle bu süreç başlamadan sonlanmıştı.

Naci Görür'ün Siyasete Girişi İddiasına Cevabı

Gazete Duvar'a konuşan Naci Görür, söz konusu iddiayla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz.

Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum"

Naci Görür Kimdir?

Prof. Dr. Naci Görür, 1947'de Elazığ'da doğdu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'deki Imperial College London'da doktora yaptı. 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir. 17 Ekim 2022 itibarıyla Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bilim Akademisi altında yer almıştır.