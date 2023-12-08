Naci Görür'den yeni açıklama: Bursa depremi İstanbul depremini tetikledi ihtimaller arttı!

Bursa Mudanya merkezli depremin ardından tüm gözler olası büyük İstanbul depremine çevrildi. Akıllarda beliren en net soru ise büyük bir faciaya yol açacağına dair yorumlar bulunan olası İstanbul depremine ne kadar hazırlıklıyız?

İstanbul'da oluşabilecek bir depreme karşılık çözüm bekleyen en kritik sorunlardan biri dayanıklı olmayan riskli yapılar oluyor. Olası bir Marmara Denizi depreminde şiddetin 7 ila 7,5 büyüklüğünde olması beklenirken, kentteki yüksek riskli konut sayısının ortalama 1,3 milyonu bulduğu belirtiliyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün dayanıklı olmadığı belirtilen yapılarak dikkat çekerek olası bir depremde ağır hasar alması hatta yıkılması muhtemel binalarda yaklaşık 3 milyon nüfusun yaşadığı ifade ediliyor.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür DW Türkçe'ye yaptığı konuşmada, Mudanya açıklarında meydana gelen sarsıntıya dikkat çekerek depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini belirtiyor. Bu noktada beklenen büyük Marmara depreminin ise aynı fay hattı üzerinde hattın kuzey kolunda beklendiğini vurguluyor. Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda, bu da oldukça yüksek bir risk oranına karşılık geliyor.

Görür, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmış olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın İstanbul'un batısından geçtiğine işaret etti. O tarihten bu güne İstanbul için 7 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem riski olduğunu belirtti. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bulunan Kumburgaz ve Adalar faylarının deprem üretebileceğini belirterek eğer adalar fay hattı kırılırsa 7 şiddetinde Kumburgaz fay hattında kırılma olursa da en az 7,2 şiddetinde bir deprem olacağı öngörüldü. Bir diğer felaket planına göre ise her iki fay hattının kırılması ve bu durumda mega kenti 7,5 büyüklüğünde bir deprem karşılayabilir.

İstanbul'da her gün yüzde 47'lik deprem beklentisi yaşandığına dikkat çeken Görür, hükümet kentsel dönüşüm düzenlemelerini içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"u yürürlüğe konmuş olsa da bu düzenleme afet riskini azaltmakta eksik olduğu, bütüncül bir planlama anlayışından uzak olduğu ve koruma kapsamındaki alanları yapılaşmaya açabileceği gibi eleştirilerle karşılaştığını belirtti.



İstanbul .Büyükşehir Belediyesi'nin "Depreme Dayanıklı İstanbul" başlığı altında bir dizi projeye yaklaşık 18,8 milyar lira yatırım yapıldığına dikkat çeken İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, "Bu alandaki projeleri tamamladık. Devam eden 66, hâlâ fizibilite çalışmaları süren de yaklaşık 70 tane projemiz var. Onlara da yaklaşık olarak 33 milyar lira civarında bütçe ayırdık." ifadelerini kullandı.

İBB'nin kentsel dönüşüm projeleri arasında bin 250 konutu içeren bir proje de yakın zamanda temelleri atılacağı ifade edilirken aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 157 kilometrekarelik mikro bölgeleme çalışmasının da aralık sonu itibariyle tamamlanmış olacağı belirtiliyor.