Naci Görür deprem tehlikesini hatırlattı! O bölgelerde tehlike büyüyor

İŞTE ''EN TEHLİKELİ ALANLAR''

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve 55 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremdeki en tehlikeli alanı açıkladı.

Su yalıtımı ve bina güvenliği arasındaki ilişki ile ilgili olarak Türkiyede tam 26 il de konu ile ilgili olarak araştırma yapıldı. Sonuçlar ise ….





Araştırmaya göre, her 100 kişiden 45'i oturduğu binada su yalıtımı olup olmadığını bilmiyor. Su yalıtımının olmadığı veya standartlara uygun yapılmadığı binalardaki demir donatıların taşıma kapasitesi 10 yılda yüzde 66 oranında azalıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 28.4'ü oturduğu binada su sızıntısı küf gibi problemlerin olduğunu söylüyor. Sadece yüzde 2.2'si ise, binanın depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem gerçekleri ile ilgili olarak yaptığı konferansta "Sulu zemin depremde en tehlikeli alandır. Yani bizim, yeraltında evimizin çevresindeki suyu var mı yok mu bilmemiz lazım. İnşaat yapılacağı zaman o yeri önce açıyoruz yalıtım örtüleri, halıları vardır onları o zemine sermemiz lazım. Neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz ? Alttan bir şekilde suyun gelmesini engellemek için. Binaya ve temele su gelmemeli" dedi.

ZEMİNDEKİ SU TEHLİKESİ

Su yalıtımı ve depremin binalara etkisi arasındaki ilişkinin önemli olduğuna vurgu yapan Görür, ev alırken temele kimsenin dikkat etmediğini ancak evde önemli olan şeyin ise temel olduğunu vurguladı. Görür, "Biz, depremciler sudan çok korkarız. Çünkü depreme en fazla yıkıma, can kaybına neden olan unsurlardan biri zemindeki sudur. Evinizi yaptığınız zaman zeminin bulunduğu yerde, yer altında su olur. Yeraltında su nehir gibi akmaz, su gözeneklerin içinde olur. Sulu zemin depremde en tehlikeli alandır. Yani bizim, yeraltında evimizin çevresindeki suyu var mı yok mu bilmemiz lazım. İnşaat yapılacağı zaman o yeri önce açıyoruz yalıtım örtüleri, halıları vardır onları o zemine sermemiz lazım. Neden bunu yapıyoruz biliyor musunuz ? Alttan bir şekilde suyun gelmesini engellemek için. Binaya ve temele su gelmemeli. " dedi.

DEPREMDE KOROZYON ETKİSİ

Bina temellerinin su yalıtımı ile korunmasının, depremin vereceği zararı azalttığını belirten yalıtım firması yönetim kurulu üyesi Erhan Özdemir ise, "99 yılındaki Marmara depremi, 2011'deki Van depremi, 2020'deki Elazığ ve İzmir depremlerinde olduğu gibi bize kaliteli ve güvenli binalar yapma konusunda eksiklerimiz olduğunu gösterdi. Binaların deprem güvenliği hiç kuşkusuz herşeyden önce zeminle ilgili. Bugünkü araştırma konusu olan su yalıtımı ise binanın sağlamlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımakta. Binanın iskeletini oluşturan taşıyıcı kolanlardaki demir, korozyondan ne kadar etkin korunursa yapının dayanıklılığı ve ömrü de o kadar uzuyor. Su yalıtımı olmayan veya eksik olan binalara baktığımızda, korozyon etkisiyle demir donatıların taşıma kapasiteleri 10 yılda yüzde 66 azalıyor." dedi.

"SU YALITIMI YÖNETMELİĞİMİZ VAR VE UYGULANMASI MECBURİ"

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, "Bugün ülkemizde bir su yalıtımı yönetmeliğimiz var ve uygulanması mecburi yani zorunlu bir yönetmelik. Yönetmelikler, standartlar devlet birimlerinden aslında sahiplenmesi var ama olmayan birşey var. En büyük yaramız da o. O da piyasa denetimleri ve gözetimi, maalesef yeterli değil, yapılmıyor. Yönetmeliklere uygun olarak mı inşa ediyoruz binalarımızı? Maalesef değil." şeklinde konuştu.