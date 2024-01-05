Naci Görür, İstanbullulara kritik uyarıda bulundu

Türkiye'nin kalbi İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanın geçimini sağlamanın yanı sıra en büyük sorunu deprem korkusu. Anadolu'da yaşayan bazı insanlar depremden o kadar korkuyorlar ki, gerçek bir iş için bile İstanbul'a gelmek bile istemiyorlar. Uzman isim Naci Görür de uyarılarına devam ediyor.

NACİ GÖRÜR UYARILARINA DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 50.000'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 2023 senesi depremden dolayı ülkemiz için çok üzücü bir yıl oldu. Uzmanların genel kanaati, 1999 yılındaki Marmara depreminden sonra İstanbul'daki fayların aktif hale geldiği ve 7'den daha büyük büyüklükte depremler oluşturabileceği yönünde. Deprem uzmanları, İstanbul'da beklenen deprem ışığında kentsel imar, güvenlik önlemleri, yatay yapılaşma, bina güçlendirme çalışmaları vb. konulara dikkat çekiyor ve önerilerde bulunmakta. Profesör, Kahramanmaraş depremini önceden biliyordu ve Tunceli depremi konusunda da uyarılarda bulundu. İstanbul depremine en akılcı çözümü sundu. Japonya'nın 7,6 büyüklüğündeki depremini Kahramanmaraş depremiyle karşılaştıran Görür, "Bir gecede 50 bin kişiyi yerle bir eden bu büyüklükte bir deprem yaşadık. Japonya'dan mutlaka ders almalıyız" derken, İstanbul için de çözüm önerilerinde bulundu.





Maraş depreminin ardından güneydoğu bölgesini hatırlatan Profesör Naci Görür, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken kentteki konutların da şantiyeler nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Görür: "Adıyaman'da da Hatay'da da altyapı kalmadı. İş yok, elektrik yok, kanalizasyon yok. Diyelim ki eviniz deprem bölgesinde ve sağlam. Ne olacak? Artık orada yaşam yok. Orada yaşayamazsınız. İstanbul'un nüfusu azaltılıp Anadolu'ya gitmeye teşvik edilmeli. İstanbul'un ana sanayileri Anadolu'ya taşınmalıydı. Anadolu'daki istihdam imkanları mutlaka artmalı" ifadelerini de kullandı.