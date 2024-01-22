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Naci Görür Malatya depremi sonrası bir ilçe için taşınma uyarısı yaptı: İşte o ilçe!

Naci Görür Malatya depremi sonrası bir ilçe için taşınma uyarısı yaptı: İşte o ilçe! Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Bu fay da Doğu Anadolu Fayı sisteminin bir parçası" ifadesini kullandı. Görür, bir sosyal medya takipçisinin İznik için de depreme karşı taşınma tavsiyesi olup olmadığını sorması üzerine, "Aslında aralarında çok fark yok ama binaların depreme dayanıklı olması gerekiyor" cevabını verdi.