Naci Görür Malatya depremi sonrası bir ilçe için taşınma uyarısı yaptı: İşte o ilçe!
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Bu fay da Doğu Anadolu Fayı sisteminin bir parçası" ifadesini kullandı. Görür, bir sosyal medya takipçisinin İznik için de depreme karşı taşınma tavsiyesi olup olmadığını sorması üzerine, "Aslında aralarında çok fark yok ama binaların depreme dayanıklı olması gerekiyor" cevabını verdi.
Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem dün saat 15.41'de AFAD tarafından açıklandı. Deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin nedenleri ve sonuçları üzerine yorumlarda bulundu.
Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) sistemi içinde meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi;
"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun."
NACİ GÖRÜR'DEN İZNİK İÇİN UYARI
Bir sosyal medya takipçisi, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi" diye sordu Görür'e.
Görür, "Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler" diye cevap verdi.