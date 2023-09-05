Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı

Naci Görür 6 Şubat tarihinde yaşanan depremden sonra önemlerin alınmadığının altını çizdi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLACAK

Jeoloji uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, 6 Şubat 2023 tarihinde on bir ilde meydana gelen büyük depreme gönderme yaparak depremin ülkemiz adına hâlâ büyük bir risk taşımakta olduğunu vurguladı. Jeoloji uzmanı X hesabından Türkiye'nin deprem ülkesi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Açıklaması ise şu şekilde; " Arkadaşlar, çok az çalışanımızın ve yöneticimizin bildiği bir gerçeği hatırlatmak isterim. Bugün çoğumuzun deprem denince aklına şubat ayındaki depremin getirdiği sorunlar geliyor. Ancak bu depremler yeni oldu ve verdikleri zararı yeni yeni görmeye başlıyoruz. Aslında ülkemiz depreme yatkın bir ülke. Buna bir çözüm arıyoruz."





"Günümüzde yıkılan yerleri yeniden inşa etmek, insanları aç ve susuz bırakmamak çözüm değil. Eğer ülkemizi depreme dayanıklı hâle getiremezsek, er ya da geç daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız ve çok sayıda can kaybı yaşanacaktır. Lütfen depremde yıkılan evlerinizi onaracağımız, sizi aç ve susuz bırakacağımıza dair belgelerle bize düşmanlık yapmayın. Aslında sorun değil, elbette olacak. Deprem gelmeden önce şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi önemli."