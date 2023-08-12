Naci Görür'den uykuları kaçıracak Diyarbakır depremi açıklaması

Türkiye'nin deprem riski altındaki bölgelerinde son zamanlarda meydana gelen art arda gelen depremler, ülkenin yer bilimcilerini ve uzmanlarını harekete geçirdi. Bilim Akademisi Üyesi ve saygın yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan son depremleri değerlendirdi. Özellikle Diyarbakır ve Malatya bölgelerinde meydana gelen depremlerin ardındaki nedenleri ve olası sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



GÖRÜR MEYDANA GELEN DEPREMLERİN SEBEPLERİNİ İNCELEDİ





Prof. Dr. Görür, yaklaşık altmış milyon insanın hayatını kaybettiği deprem bölgesinin hala sallandığını belirtti. Diyarbakır ve Malatya'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardındaki sebepleri inceleyen Görür, Arap levhasının Avrasya levhasına doğru hareket ettiğini ve bu hareketin Doğu Anadolu'yu sıkıştırdığını vurguladı. Bu sıkışma sonucu bölgedeki fay hatlarının zaman zaman kırılarak depremlere neden olduğunu açıkladı. Doğu Anadolu'nun gerçekten etkin bir deprem bölgesi olduğunu ve meydana gelen depremlerin büyük ölçüde bu sıkışmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Özellikle 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin ardından Diyarbakır, Malatya, Antalya ve Bingöl gibi bölgelerde art arda büyük depremler meydana geldi. Prof. Dr. Görür, bu depremlerin büyük olasılıkla Kahramanmaraş merkezli depremin artçıları olduğunu açıkladı ve bölgedeki artçı depremlerin devam edebileceğini belirtti.

Malatya'da meydana gelen depremlere de değinen Prof. Dr. Görür, bu depremlerin artçı depremler olmadığını ve asıl depremi oluşturan faylardan kaynaklanmadığını belirtti. 6 Şubat depremlerinin stresini taşıyan fayların kırılmadık kesimlerine veya komşu faylara bu depremlerin neden olabileceğini açıkladı. Bu durumun bölgedeki stres alanlarını değiştirdiğini ve bu değişikliklerin depremlere yol açtığını ifade etti. Bu depremlerin büyük depremin etkileri altındaki faylardan ziyade komşu faylar tarafından tetiklendiğini açıkladı.

Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafından üretildiğini tespit edemediklerini belirten Prof. Dr. Görür, bu depremlerin Doğanşehir veya Malatya faylarına paralel veya bu fayları kesen bir fay hattı üzerinde meydana gelebileceğini dile getirdi. Ancak bu fayın henüz tespit edilmediğini ve yeni bir fay mı olduğu sorusunun gündeme geldiğini belirtti. Yine de Prof. Dr. Görür, büyük depremlerin bu bölgede olasılıkla daha az olacağını ve çoğu büyük fayın zaten kırıldığını ifade etti.

Son olarak, Prof. Dr. Celal Şengör'ün beklenen Marmara depremi nedeniyle İstanbul'dan taşınacağına dair açıklamalarına da değindi. Prof. Dr. Görür, İstanbul'da deprem hazırlığı konusunda daha fazla çalışmanın gerektiğini belirtti. Celal Şengör'ün İstanbul'dan taşınma kararının asıl nedeninin, halka deprem farkındalığı yaratma amacı taşıdığını açıkladı. Celal Şengör'ün ülkesine olan bağlılığı ve bilim için yaptığı katkılarını vurguladı.

Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerindeki sıkışma hareketlerinin etkisi altında meydana gelen depremlerin nedenlerini ve olası sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Naci Görür, halkın deprem farkındalığını artırmak ve gelecekteki risklere karşı daha hazırlıklı olmak adına önemli uyarılarda bulundu.